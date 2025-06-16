السوداني يؤكد رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان الصهيوني ضد إيران.

واكد السوداني رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي واستمرار التواصل والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن واستقرار دولها.

واكد أهمية إيقاف العدوان الصهيوني ودعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.