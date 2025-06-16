القضاء يسترد 4 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، اليوم الاثنين ، مبلغا مقداره اأربعة مليارات دينار ، عن جريمة احتيال مالي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، انه :" تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

واضاف البيان :" ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية ، بجهود كبيرة وباشراف من قبل قاضي اول المحكمة ، استردت هذا المبلغ "، مبينا :" ان هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاخرى التي تتبع اسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة ، بما يضر بالمال العام ".