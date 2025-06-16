الفريق الحكومي المشكل بامر السوداني يباشر بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً

باشر الفريق الحكومي المشكل بامر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باشر فريق برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس هيأة الحج والعمرة، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً من الأراضي السعودية عبر منفذ عرعر إلى العراق".

وأضاف ان "الفريق اشرف على إيصال الحجاج الإيرانيين إلى المنافذ الحدودية مع الجانب الإيراني".