رئيس مجلس النواب يدعو لجلسة استثنائية لتوحيد الموقف ضد انتهاك السيادة العراقية

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى حضور جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل لتثبيت موقف موحد ضد انتهاك السيادة العراقية مشددا على أهمية مشاركة جميع النواب، حيث جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حيث ناقشا الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على العراق والمنطقة.

كما أكد المشهداني ضرورة التعقل والوحدة في مواجهة التصعيد فيما شدد الأعرجي على أهمية الحفاظ على الاستقرار داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.