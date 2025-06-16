العامري: الضربات الايرانية في قلب الكيان موجعة والقادمة اقسى وأشد قوة

استقبل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اليوم الأحد مجموعة من القيادات الميدانية في الحشد الشعبي المهنئين بعيد الغدير الأغر.

وتطرق العامري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه إلى جملة من المواضيع تصدرتها الأحداث الجارية بالمنطقة أبرزها الإعتداءات الصهيونية وعمليات الرد القائمة من قبل الجمهورية الاسلامية التي إوجعت الكيان الغاصب وأثقلته بالخراب والدمار.

وأوضح العامري إن "الجمهورية الاسلامية استطاعت في أقل من 20 ساعة لملمة الجراح بعد العدوان الغادر وفندت بذلك الإعتقاد السائد بأنها لن ترد على الإعتداءات الصهيونية".

واضاف ان "قائد الثورة الاسلامية أعاد ترتيب الأوراق بتعيين بدلاء للقادة الشهداء لأخذ زمام الأمور والرد على الكيان الغاصب في أقل من 24 ساعة وهذا ماحصل بالفعل".

ولفت العامري، إلى أن "السيد الخامنئي والقيادات الإيرانية يصرون على تلقين الكيان الصهيوني درسا بليغا ومعاقبته لعدوانه على إيران وهو حق مشروع في الدفاع عن شعب وسيادة الجمهورية الإسلامية.

وبين ، إن "الضربات الإيرانية في قلب الكيان كانت موجعة وأكبر تاثيرا من السابقة، وستكون هجمات هذه الليلة أقسى وأشد قوة".

وأشار العامري، إلى ان " ما أظهره الإعلام من مشاهد حية لآثار الضربات الإيرانية في المواقع الاستراتيجية الحساسة والبنى التحتية للكيان الصهيوني جعلت الكثير يشبه تل أبيب بغزة التي دمرها الإحتلال"