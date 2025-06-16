الاطار التنسيقي يدعو للوقوف بوجه غطرسة الكيان الصهيوني وإجباره على وقف عدوانه على ايران

أكد الإطار التنسيقي الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها للاعتداء على دول الجوار.

وعقد الاطار اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الإطار حيث اعرب المجتمعون عن إدانتهم واستنكارهم للسلوك العدواني المستمر للكيان الصهيوني والاعتداءات على إيران التي أدت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء وعشرات الشهداء.

ودعا الإطار المجتمع الدولي عموماً ودول المنطقة خصوصاً للوقوف بوجه غطرسة هذا الكيان وإجباره على وقف عدوانه على إيران.

كما دعا الإطار التنسيقي إلى الخروج بتظاهرات منددة بالعدوان وداعمة لصمود وثبات الجمهورية الإسلامية في مواجهته

واكد الإطار التنسيقي الرفض القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها للاعتداء على دول الجوار.