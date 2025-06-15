وزير الأمن الإيراني: نلاحق عناصر الاختراق بحزم وهم معدودون

توعد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، بالتعامل الحازم مع "عناصر الاختراق والخيانة"، مؤكداً أنهم معدودين، حيث نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خطيب قوله على هامش اجتماع حكومي إن "العدوان الصهيوني يستهدف مناطق سكنية في إيران"، مشدداً على أن "جنود الإمام المهدي (عج) يقفون بقوة لحماية الشعب والوطن الإسلامي".

وأضاف: "عناصر الاختراق والخيانة معدودون، لكنهم سيكونون هدفاً لملاحقة صارمة وحازمة من قبل الأجهزة الأمنية".