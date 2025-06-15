السوداني: العدوان الصهيوني الأخير يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (15 حزيران 2025)، أن العدوان الصهيوني الأخير يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر، حيث جرى بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطوّرات الأوضاع في المنطقة".

وأكد السوداني وفق البيان أن "العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأن المقصود منه عرقلة كل الجهود الدبلوماسية التي جرى بذلها، في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف القانونية والدولية"، مشيراً إلى "مسؤولية القوى الكبرى، والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، في وقف الأعمال العدائية".

وبين رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يرفض بشدة اختراق أجوائه، وهو كان ومازال يبذل أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن الصراعات في المنطقة، مع تقديم مصلحة الشعب العراقي أولاً"، لافتا أن "منبع التوتر هو استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسيطيني".

وعبر السفير سيلر حسب البيان عن "تقديره للموقف العراقي إقليمياً ودولياً، ولنجاح الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام، وسياستها المتوازنة دولياً"، مؤكداً "رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز أوجه الشراكة مع العراق في مختلف المجالات، والعمل على تنظيم زيارة قريبة لوفد بنك الاستثمار الأورربي الى بغداد، بالاضافة الى استمرار التعاون مع الجهات العراقية المعنية من أجل تسهيل عودة الطيران العراقي للعمل في القارة الأوروبية".