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الأمين العام لكتائب حزب الله يطالب بغلق السفارة الأمريكية في بغداد وإخراج القوات الأجنبية من العراق


طالب الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، اليوم الاحد، بغلق السفارة الأمريكية في بغداد واخراق القوات الأمريكية من العراق، فيما أشار الى ان طهران ليست بحاجة الى دعم عسكري من أحد.

وقال الحميداوي في بيان إن "الجمهورية الإسلامية لا تحتاج إلى أي دعم عسكري من أحد لردع الكيان الصهيوني المجرم، فهي تملك من الرجال والإمكانات ما يكفي لتمريغ أنف نتنياهو بالتراب، وكبح جماح طغيان هذا الكيان الغاصب".

وأضاف الحميداوي، "وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران العدوان الصهيوني بشجاعة وصمود، فإننا نراقب عن قرب تحركات جيش العدو الأمريكي في المنطقة؛ وإذا ما أقدمت أمريكا على التدخل في الحرب، فسنعمل بشكل مباشر على مصالحها وقواعدها المنتشرة في المنطقة دون تردد".

وتابع الحميداوي، "وانطلاقًا من الوضع الراهن فإن الواجب يفرض على الحكومة العراقية، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمخلصين من المتصدّين تحّمل المسؤولية، واتخاذ موقف شجاع كي لا تتسع رقعة الحرب، وذلك بغلق سفارة الشر الأكبر، وطرد قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد، كونها التهديد الأوضح والأخطر لأمن العراق واستقرار المنطقة".

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