هيئة الحج تتكفل بتفويج الحجاج الإيرانيين براً عبر الأراضي العراقية

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، عن تكفلها بالتفويج البري للحجاج الإيرانيين عبر الأراضي العراقية، فقد ذكرت الهيئة في بيان، أنه "نظرا للترابط الوثيق بين الشعبين الشقيقين (العراقي والإيراني)، تم الإتفاق مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية على تفويج حجاجها برا عبر الأراضي العراقية".

وأضافت أن "الهيئة جهزت اسطولا كبيرا من أحدث الحافلات العراقية المكيفة لنقل الحجاج الإيرانيين من منفذ عرعر الحدودي الى الحدود الإيرانية، فيما سيتم تأمين الحماية لهم من قبل القوات الأمنية البطلة".

كما أكدت، أن "الهيئة ستقوم بتأمين الدعم اللوجستي للحجاج من وجبات غذائية على طول الطريق البري داخل العراق، خاصة في منفذ عرعر ومدينة الحجاج والمعتمرين في محافظة كربلاء المقدسة وتجهيز استراحات لهم، من أجل ان ينعموا بالراحة والسكينة خلال عملية تفويجهم".