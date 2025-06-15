الأخبار

رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الغدير ويؤكد أهمية وحدة الصف واستقرار البلاد


 

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا بمناسبة عيد الغدير الأغر، مؤكدا أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث ذكر رئيس الجمهورية في تغريدة عبر منصة "إكس": أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وجميع المحتفلين بمناسبة عيد الغدير الأغر، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على بلدنا وأبناء شعبنا بالأمن والخير والسلام".

وأضاف: "نستحضر بهذه المناسبة السيرة العظيمة للإمام علي (عليه السلام) في إرساء قيم العدل والمساواة والتسامح بين الناس"، مشددا على "ضرورة مواصلة العمل من أجل ازدهار البلاد وخدمة المواطنين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة الحج تتكفل بتفويج الحجاج الإيرانيين براً عبر الأراضي العراقية
رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الغدير ويؤكد أهمية وحدة الصف واستقرار البلاد
 حشود المؤمنين تتوافد للصحن العلوي الشريف احتفاءً بعيد الغدير الأغر
حالة الطقس: محافظة عراقية تسجل نصف درجة الغليان غداً
وزارة العدل تطلق نظاما إلكترونيا لتتبع النزلاء وتعزيز الشفافية
بغداد تطالب واشنطن بمنع انتهاك الأجواء من قبل الطيران الإسرائيلي
إيران: الهجمات على أراضينا انطلقت من داخل العراق ونطالب بغداد بتحمّل مسؤولياتها
السوداني يؤكد ضرورة "رص الصفوف" لمواجهة التحديات
العراق يفتح الحدود براً للعمانيين العالقين في إيران
رئيس اتحاد القبائل والعشائر العربية الشيخ معن الجربا يصدر بيانا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك