رئيس الجمهورية يهنئ بعيد الغدير ويؤكد أهمية وحدة الصف واستقرار البلاد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا بمناسبة عيد الغدير الأغر، مؤكدا أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث ذكر رئيس الجمهورية في تغريدة عبر منصة "إكس": أتقدم بأسمى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وجميع المحتفلين بمناسبة عيد الغدير الأغر، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على بلدنا وأبناء شعبنا بالأمن والخير والسلام".

وأضاف: "نستحضر بهذه المناسبة السيرة العظيمة للإمام علي (عليه السلام) في إرساء قيم العدل والمساواة والتسامح بين الناس"، مشددا على "ضرورة مواصلة العمل من أجل ازدهار البلاد وخدمة المواطنين.