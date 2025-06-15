الأخبار

 حشود المؤمنين تتوافد للصحن العلوي الشريف احتفاءً بعيد الغدير الأغر


 

أحيت حشود المؤمنين، ذكرى عيد الغدير الأغر، اليوم الأحد، داخل الصحن العلوي الشريف في النجف الأشرف، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "محافظة النجف الأشرف شهدت توافد حشود كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى، في أجواء طغت عليها الروحانية والفرح بهذه المناسبة التي يطلق عليها "عيد الله الأكبر".

وأضاف أن "جميع المراسم تتم مع تطبيق خطتين أمنية وخدمية معدتين لهذه المناسبة".

كما أعلنت وزارة الداخلية، خلال دائرة تلفزيونية مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة، وتوفير كافة التسهيلات للزائرين والمهنئين، فيما أعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، تنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ في ذكرى عيد الغدير الأغرّ.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بإشراف وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، ومتابعة مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة، فاضل عكلة الربيعي، أعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ في النجف الأشرف، استعدادا لاستقبال حشود الزائرين خلال زيارة عيد الغدير الأغرّ".

وبينت أن "الخطة تتضمن تهيئة المستشفيات للعمل على مدار 24 ساعة قبل وأثناء وبعد الزيارة، مع تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية، والأدوية المنقذة للحياة، وقناني الأوكسجين والدم، إضافة إلى الوقود والمواد الغذائية"، مضيفة أنه "تم تشكيل فرق استجابة طبية من مختلف الاختصاصات، مع إيقاف استقبال الحالات الباردة والعمليات غير الطارئة قبل خمسة أيام من بدء الزيارة".

وأوضحت الوزارة أن "الخطة شملت فتح ردهات طوارئ إضافية، ونصب خيام تخصصية لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب نشر المفارز الطبية ومراكز طب الحشود للعمل بثلاث وجبات يومياً، وتوزيع سيارات الإسعاف داخل المدينة وبين الطرق المؤدية إليها، مع إعداد خطة إخلاء طبي خاصة"، لافتة إلى أن "المركز الوطني لنقل الدم يواصل تأمين رصيد كافٍ من الدم ومشتقاته".

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 حشود المؤمنين تتوافد للصحن العلوي الشريف احتفاءً بعيد الغدير الأغر
حالة الطقس: محافظة عراقية تسجل نصف درجة الغليان غداً
وزارة العدل تطلق نظاما إلكترونيا لتتبع النزلاء وتعزيز الشفافية
بغداد تطالب واشنطن بمنع انتهاك الأجواء من قبل الطيران الإسرائيلي
إيران: الهجمات على أراضينا انطلقت من داخل العراق ونطالب بغداد بتحمّل مسؤولياتها
السوداني يؤكد ضرورة "رص الصفوف" لمواجهة التحديات
العراق يفتح الحدود براً للعمانيين العالقين في إيران
رئيس اتحاد القبائل والعشائر العربية الشيخ معن الجربا يصدر بيانا
بعثة الحج: توفير حافلات لنقل الحجاج العراقيين من عرعر الى محافظاتهم
عصابات الجولاني الإرهابية تطلق النار على مأذنة مقام السيدة زينب عليها السلام أثناء ذكر "أشهد أن علياً حجة الله" في الآذان.
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك