 حشود المؤمنين تتوافد للصحن العلوي الشريف احتفاءً بعيد الغدير الأغر

أحيت حشود المؤمنين، ذكرى عيد الغدير الأغر، اليوم الأحد، داخل الصحن العلوي الشريف في النجف الأشرف، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، أن "محافظة النجف الأشرف شهدت توافد حشود كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى، في أجواء طغت عليها الروحانية والفرح بهذه المناسبة التي يطلق عليها "عيد الله الأكبر".

وأضاف أن "جميع المراسم تتم مع تطبيق خطتين أمنية وخدمية معدتين لهذه المناسبة".

كما أعلنت وزارة الداخلية، خلال دائرة تلفزيونية مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة، وتوفير كافة التسهيلات للزائرين والمهنئين، فيما أعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، تنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ في ذكرى عيد الغدير الأغرّ.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "بإشراف وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، ومتابعة مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة، فاضل عكلة الربيعي، أعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ في النجف الأشرف، استعدادا لاستقبال حشود الزائرين خلال زيارة عيد الغدير الأغرّ".

وبينت أن "الخطة تتضمن تهيئة المستشفيات للعمل على مدار 24 ساعة قبل وأثناء وبعد الزيارة، مع تجهيزها بكافة المستلزمات الطبية، والأدوية المنقذة للحياة، وقناني الأوكسجين والدم، إضافة إلى الوقود والمواد الغذائية"، مضيفة أنه "تم تشكيل فرق استجابة طبية من مختلف الاختصاصات، مع إيقاف استقبال الحالات الباردة والعمليات غير الطارئة قبل خمسة أيام من بدء الزيارة".

وأوضحت الوزارة أن "الخطة شملت فتح ردهات طوارئ إضافية، ونصب خيام تخصصية لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب نشر المفارز الطبية ومراكز طب الحشود للعمل بثلاث وجبات يومياً، وتوزيع سيارات الإسعاف داخل المدينة وبين الطرق المؤدية إليها، مع إعداد خطة إخلاء طبي خاصة"، لافتة إلى أن "المركز الوطني لنقل الدم يواصل تأمين رصيد كافٍ من الدم ومشتقاته".