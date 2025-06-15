حالة الطقس: محافظة عراقية تسجل نصف درجة الغليان غداً

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل محافظة البصرة نصف درجة الغليان غداً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً وحاراً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض أقسام المنطقة الشمالية مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة وديالى والنجف الأشرف 44، السليمانية 39، أربيل 40، نينوى وكركوك 42، المثنى وواسط 47، البصرة 50".

كما أشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد".

كذلك أوضح، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".