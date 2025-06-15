وزارة العدل تطلق نظاما إلكترونيا لتتبع النزلاء وتعزيز الشفافية

صرّحت وزارة العدل اليوم السبت إطلاق نظام إلكتروني جديد لإدارة النزلاء في الأقسام الإصلاحية يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الروتين وتوفير قاعدة بيانات متكاملة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن النظام يربط جميع الأقسام الإصلاحية بمكتب المدير العام ويتيح تتبع حالة النزيل منذ دخوله السجن وحتى الإفراج عنه كما يمكن ذويه من معرفة مكان احتجازه بدقة.

وأضاف أن النظام يسهم في الحد من الفساد وتحسين التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية مشيرا إلى أنه يطبق لأول مرة بهذا الشكل المتكامل ضمن خطة التحول الرقمي للوزارة.