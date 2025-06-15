بغداد تطالب واشنطن بمنع انتهاك الأجواء من قبل الطيران الإسرائيلي

أفاد مصدر حكومي رفيع، اليوم السبت (14 حزيران 2025)، بأن الحكومة العراقية وجهت رسالة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تطالب فيها بمنع الطائرات الإسرائيلية من اختراق الأجواء العراقية، وذلك استناداً إلى بنود الاتفاقية الإطارية الموقّعة بين البلدين.

وأكد المصدر، في حديث للوكالة الرسمية، أن "الرسالة تضمنت مطالبة صريحة لواشنطن بتحمّل مسؤولياتها كقوة تقود التحالف الدولي لمكافحة داعش، وذلك بمنع أي انتهاكات جوية تمسّ السيادة العراقية أو تعرّض أمن البلاد للخطر".

وشدد على "ضرورة احترام سيادة العراق ومجاله الجوي من قبل جميع الأطراف، وعدم السماح باستخدام الأجواء العراقية لأغراض عدائية قد تجر البلاد إلى مواجهات غير مرغوبة".