إيران: الهجمات على أراضينا انطلقت من داخل العراق ونطالب بغداد بتحمّل مسؤولياتها

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، السبت (14 حزيران 2025)، أن بعض الهجمات الأخيرة التي استهدفت إيران انطلقت من داخل الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة العراقية بتحمّل مسؤوليتها في منع استخدام أجوائها للاعتداء على دول الجوار.

وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني"، إن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالاً عاجلاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين، مؤكداً أن "العراق دولة ذات سيادة ومطالب بمنع أي خرق لأجوائه".

وأوضح أن إيران طلبت من بغداد تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن، مشيراً إلى أن العراق بعث بالفعل رسالة احتجاج إلى المجلس، أدان فيها الانتهاكات الجوية وطالب بوقفها.

وشدد غريب آبادي على أن إيران "لن تقبل أي تهديد لأمنها القومي، وستتابع التصعيد بالطرق السياسية والدبلوماسية، مع احتفاظها بحق الرد المشروع وفق القانون الدولي".