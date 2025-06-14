السوداني يؤكد ضرورة "رص الصفوف" لمواجهة التحديات

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء السبت، ضرورة رص الصفوف لمواجهة مختلف التحديات، فيما اعتبر أن المناسبات الدينية أصبحت خطط تنسيق وليس أمنية.

وقال السوداني ‎عبر الدائرة التلفزيونية خلال تفقده الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الغديرية في محافظة النجف، "المناسبات الدينية أصبحت خطط تنسيق وليس أمنية".

وأضاف أن "محاور كربلاء المقدسة وبابل هي الأكثر كثافة ويتطلب جهداً لتقديم الخدمات".

ولفت رئيس الوزراء "نركز دائماً بهكذا مناسبات على الجهد الفني من الكاميرات من أجل العمل بدقة أكثر"، مؤكدا "ضرورة رص الصفوف لمواجهة مختلف التحديات".