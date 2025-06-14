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بعثة الحج: توفير حافلات لنقل الحجاج العراقيين من عرعر الى محافظاتهم


أعلنت بعثة الحج العراقية، انها ستنتهي فجر يوم غد الأحد، من تفويج جميع حجاج الجو العراقيين المتواجدين في مكة المكرمة الى البلاد، مؤكدة توفير حافلات عراقية حديثة ومكيفة لنقلهم من منفذ عرعر الحدودي الى محافظاتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في بيان صحفي، ان "البعثة نجحت بإعادة اغلب الحجاج العراقيين القادمين "جوا" الى منفذ عرعر الحدودي عبر الطريق البري، بعد ان وفرت حافلات حديثة ومكيفة لنقلهم، فيما ستستكمل تفويج العدد القليل المتبقي من المدينة المنورة، خلال الايام القليلة المقبلة".

واشار الى ان "البعثة ادارت عملية تحويل حجاج الجو الى البر بتنظيم عالٍ وسجلت نجاحا كبيرا بهذا الملف الطارئ، حيث وفرت ايضا حافلات عراقية حديثة ومكيفة في منفذ عرعر الحدودي، لنقل الحجاج الى محافظاتهم، فيما جهزت خدمات لوجستية ووجبات غذائية في المدينة المنورة ومنفذ عرعر ومدينة الحجاج والمعتمرين في محافظة كربلاء المقدسة".

وأعرب الكناني عن" استعداد الهيئة العليا للحج والعمرة من منطلقها الإنساني، لتفويج حجاج الدول الإسلامية، المار طريقها البري عبر العراق، من خلال تجهيز أفضل الحافلات العراقية وتأمين حركة نقلهم وتوفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن من الدول الأخرى، نظرا للظرف الراهن المؤسف الذي تشهده المنطقة".

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بعثة الحج: توفير حافلات لنقل الحجاج العراقيين من عرعر الى محافظاتهم
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