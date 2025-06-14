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عصابات الجولاني الإرهابية تطلق النار على مأذنة مقام السيدة زينب عليها السلام أثناء ذكر "أشهد أن علياً حجة الله" في الآذان.
وكالة انباء براثا
136
2025-06-14
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عصابات الجولاني الإرهابية تطلق النار على مأذنة مقام السيدة زينب عليها السلام أثناء ذكر "أشهد أن علياً حجة الله" في الآذان.
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