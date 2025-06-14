نفط البصرة تنفي إطفاء حقل السيبة الغازي ومغادرة العاملين الأجانب

نفت شركة نفط البصرة، اليوم السبت، إطفاء حقل السيبة الغازي ومغادرة العاملين الأجانب بسبب المواجهات العسكرية بين بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان إنها "تنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شركة كويت إنيرجي مشغل حقل السيبة الغازي بإطفاء تام للحقل ومغادرة جميع العاملين الأجانب تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة بين إيران والكيان الصهيوني".

وأكدت على "اعتماد المصادر والصفحات الرسمية في الحصول على الأخبار والمعلومات الدقيقة وخصوصا في ما يتعلق بالمورد الرئيس لاقتصاد البلد".