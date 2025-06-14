رئيس الوزراء يشدّد على محاسبة أيّ محاولة لتسريب الأسئلة

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على محاسبة اي محاولة لتسريب الأسئلة كونها تشكل طعناً في نزاهة العملية التربوية، حيث ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى أحد المراكز الامتحانية في جانب الكرخ من بغداد، تابع خلالها سير أداء امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفرعيه والدراسة المهنية، يرافقه وزير التربية".

كما أشاد رئيس الوزراء، "بجهود المؤسسة التربوية، وثقته باللجان المعنية والمختصين، واهمية ان تكون الامتحانات بمستوى الطموح، لاسيما بعد تجاوز الثغرات التي شهدتها السنوات السابقة"، مشدداً على "محاسبة اي محاولة لتسريب الأسئلة كونها تشكل طعناً في نزاهة العملية التربوية".

فيما أوعز رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، "بتوفير التيار الكهربائي لجميع المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات، بما فيها المناطق النائية، واستنفار فرق الصيانة لتوفير الكهرباء، وكذلك العمل على توفير كل الخدمات والاجواء المثالية للطلبة من اجل اتمام الامتحانات".

كذلك وجّه رئيس الوزراء، "المسؤولين المعنيين بوزارة التربية بمتابعة المراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات، وتوفير الاحتياجات الإدارية والمالية للمراقبين والفاحصين وبدون تأخير، وكذلك وجّه المشرفين التربويين.