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وزارة النقل تباشر بإعادة المسافرين العراقيين من الأردن والكويت وتركيا


وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزارة النقل بإعادة المسافرين العراقيين في ثلاث دول الى البلاد، إذ ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت وزارة النقل بالعمل الفوري حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في كل من؛ الأردن، والكويت، وتركيا، على إعادة المسافرين العراقيين الى أرض الوطن، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة".

وأضاف: "كما باشرت هيئة الحج والعمرة، بتوجيه من رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة النقل، بإعادة تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار المقدسة، وتأمين عودتهم الى أرض الوطن".

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