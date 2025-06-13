المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني يدين بشدة العدوان الاسرائيلي على ايران

أكد المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني أن "الجريمة التي ارتكبها كيان الاحتلال صباح الجمعة، باستشهاد مجموعة من العلماء والقادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال، ومهاجمة عدد من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، برهنت مجددًا على خطورة هذا النظام وعدوانيته".

وجاء في بيان لمكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني: وإذ ندعو للشهداء الأبرار بالرحمة والرفعة، ونتقدم بالتعازي لأسرهم الكريمة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، فإننا ندين بشدة هذا العمل الإجرامي، ونتوقع من المجتمع الدولي الضغط على هذا النظام المعتدي وداعميه لمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات.

نسأل الله العلي القدير أن يديم عز وفخر الشعب الإيراني الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

١٦ / ذو الحجة / ١٤٤٦ هـ

النجف الأشرف