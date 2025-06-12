الخطوط الجوية العراقية تعلن بدء تسيير رحلات العمرة

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، (12 حزيران 2025)، عن انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الهجري 1446 هـ إلى الديار المقدسة.

وذكرت الشركة في بيان أن "أولى الرحلات انطلقت من مطار بغداد الدولي نحو الديار المقدسة، على أن تتبعها رحلات منتظمة ومباشرة أخرى من المطارات العراقية المختلفة إلى مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة".

وأضاف البيان "يأتي هذا الإعلان تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، الذي شدد على ضرورة توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، وضمان انسيابية التفويج وراحة المسافرين" مؤكداً "على أهمية تحديد جداول زمنية منتظمة ومراعاة كافة احتياجات ضيوف الرحمن".

من جانبه، أكد مدير عام الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم عاجل، أنه "تم استنفار كامل الإمكانات البشرية والمادية لمواكبة عمليات تنفيذ رحلات العمرة".

وأشار إلى، أن هذه العمليات تتزامن مع التفويج العكسي للحجاج العراقيين العائدين إلى أرض الوطن بعد إتمام مناسك الحج" وفقاً للبيان.

وأضاف عاجل، أن "الخطوط الجوية العراقية وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، على أتم الاستعداد لتقديم تجربة سفر آمنة ومريحة للحجاج والمعتمرين".