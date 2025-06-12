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العامري: الانتخابات إحدى المحطات التي يريد أن يدخل منها العدو


حذّر الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الخميس، من أن الانتخابات تُعدّ إحدى المحطات التي يسعى العدو لاستغلالها.

وقال العامري، في كلمة له خلال مؤتمر، إن "الانتخابات إحدى المحطات التي يريد العدو الدخول منها"، مشيرًا إلى أن "فتوى الإمام السيستاني أعادت الأمل والمعنويات للعراقيين بعد دخول الإرهاب إلى بعض المحافظات".

وأضاف، أن "هناك استجابة سريعة وكبيرة من الشعب العراقي مع الفتوى المباركة، أسهمت في إيقاف تهديد الإرهاب لماضي العراق وحاضره ومستقبله".

وتابع: "علينا أن نخلق البصيرة، لأن الأيام المقبلة صعبة، وقد تتزلزل فيها أقدام الكثيرين ممن لا يمتلكون بصيرة".

وأكد أن "الحرب الناعمة تُعد تهديدًا حقيقيًا، وقد تكون أخطر من الحرب الخشنة".

وأشار العامري إلى أن "صمود المقاومة في لبنان أمام آلة الحرب الصهيونية والغربية يُعد بحد ذاته انتصارًا"، مضيفًا أن "البناء العقائدي لحركة حماس مكّنها من الاستمرار في مواجهة الكيان الصهيوني، الذي يستطيع حسم الحرب في ستة أيام".

وبيّن أن "لمنظمة بدر دورًا مهمًا وكبيرًا في مواجهة الإرهاب الداعشي".

وختم كلمته بالقول: "التحشيد للانتخابات يُعد من أكبر التحديات التي ستواجه مبلغي بدر، خصوصًا في ظل المال السياسي الحرام. ونعتبر الانتخابات إحدى المحطات التي يسعى العدو للدخول منها".

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العامري: الانتخابات إحدى المحطات التي يريد أن يدخل منها العدو
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