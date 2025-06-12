القضاء يستذكر فاجعة سبايكر ويدعو إلى توثيق الانتهاكات لضمان عدم الإفلات من العقاب لمنفذيها

استذكر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، فاجعــة سـبايكـــر، فيما دعا إلى توثيق الانتهاكــات لضمان عدم الإفلات من العقاب لمنفذيها.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي استذكر فاجعــة مجـــزرة سبايكــر في الذكرى السنوية الحادية عشرة لهذه الجريمــة، باعتبارها من أبشـع الجرائــم التي استهدفت الإنسان العراقي وتركت أثراً عميقاً في الوعي الوطني".

وبين المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحسب البيان: "إننا نواصل دورنا في توثيق هذه الجريمــة الجسيمة، وحفظ الأدلة المتعلقة بها، وتقديم الدعم الإنساني لعائلات الضحايــا، انطلاقاً من التزامنا الأخلاقي والقانوني في صون الذاكرة وتعزيز ثقافة العدالة".

وأشار إلى أن "هذه الفاجعـــة ستبقى جرحاً مفتوحاً في الضمير العراقي، واستذكارها هو رسالة وفاء ومسؤولية تجاه من غابوا عن الحياة ولم يغيبوا عن الذاكرة، مجدداً التأكيد في هذا اليوم على ضرورة تسليط الضوء على الانتهاكــات التي طالت مختلف مكونات المجتمع العراقي، لضمان توثيقها ضمن سجل وطني يحفظ كرامة الضحايا ويضمن عدم الإفلات من العقاب لمنفذي تلك الجرائــم".

كما أكد على "أهمية العمل لبناء آليات فعالة لرصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات الضحايــا، وخلق مساحات للحوار والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع، كون المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً في تعزيز العدالة والمصالحة، ولنضمن أن تبقى ذاكرة هؤلاء الشهـــداء حية في وجداننا".