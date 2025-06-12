السفارة الأمريكية في بغداد: عملية إجلاء مواطنينا ليست طوعية بل مغادرة إلزامية بأمر رسمي

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، أن عملية إجلاء مواطنيها ليست طوعية بل مغادرة إلزامية وفورية بأمر رسمي.

وذكر متحدث باسم السفارة بحسب وسائل إعلام عربية، أن"عملية إجلاء مواطنينا ليست طوعية بل مغادرة إلزامية بأمر رسمي"، مبينا أن"المغادرة فورية ولن نكشف عدد الموظفين المغادرين لدواع أمنية".

وأضاف، أن"أمر المغادرة يشمل السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل"، مؤكدا أن"مغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين جاءت بسبب تصاعد التوتر الإقليمي".