القبض على عصابة تستغل أسماء المؤسسات الخيرية للنصب في بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين بالمحافظة عبر استغلال أسماء المؤسسات الخيرية.

وذكرت القيادة في بيان انه "تمكن فريق عمل مشترك من إلقاء القبض على أفراد عصابة إثنين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على ضحاياهم من المواطنين مستغلين أسماء المؤسسات الخيرية لغرض أخذ مبالغ مالية كبيرة ".

وأضافت أنه "بكمين مُحكم وأُلقي القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم مبالغ مالي، حيث دونت أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف على قيامهم بتنفيذ عدة عمليات نصب واحتيال في مناطق متفرقة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٥٦ ق.ع ".