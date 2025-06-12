النزاهة تكشف تلاعباً بألف معاملة لتجديد إجازات المولدات في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، (12 حزيران 2025)، عن ضبط رئيس وأعضاء إحدى اللجان المُؤلَّفة في قائممقاميَّة قضاء بعقوبة في محافظة ديالى وألف معاملةً؛ على خلفيَّة رصد وجود حالات تلاعبٍ وتزويرٍ.

وذكرت النزاهة في بيان، أنَّ "فريقاً من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ديالى، استطاع بعد الانتقال إلى قائممقاميَّة بعقوبة، والقيام بالتحرّي والتدقيق من ضبط رئيس وأعضاء لجنة المُولّدات، وضبط 1000 معاملة لتجديد إجازات مُولّداتٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن تلاعبٍ في الوصولات الخاصَّة برسوم التجديد بطريقة استنساخ وصولات القبض وختمها بأختامٍ مُزوَّرةٍ؛ على أنَّها مقبوضات" لافتة إلى "عدم إجراء الكشوفات الحقيقيَّـة على تلك المُولّدات".

وأشارت النزاهة الى "إنَّها بصدد تأليف فريقٍ تدقيقيٍّ خاصٍّ؛ لغرض بيان حجم الهدر في المال العامِّ الناجم عن تلك المُعاملات، مُنوّهةً بعرض المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".