السوداني يستذكر جريمة سبايكر: حكومتنا تضع إنصاف الشهداء وأسرهم في سلم أولوياتها

استذكر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (12 حزيران 2025)، جريمة سبايكر التي ارتكبتها العصابات الإرهابية قبل 11 سنة، مؤكداً أن هذه الجريمة ستظل وصمة عار ودليلاً على انعدام الإنسانية.

وقال السوداني، في منشور على حسابه في منصة (إكس)، إن: "الزمر الضالة استهدفت شبابنا العزل في جريمة سبايكر ومارست بحقهم أقسى طرق القتل الجبانة".

وأضاف رئيس الوزراء، أنه "على الرغم من الجراح التي خلفها استشهاد أبنائنا، إلا أن الأبطال في القوات الأمنية العراقية، بمختلف صنوفها، صمدوا وحققوا الانتصارات على الجماعات الإرهابية التي قُبرت بالهزائم والذل".

وجدد السوداني التأكيد على أن "الحكومة تضع إنصاف الشهداء وأسرهم في سلم أولوياتها، تقديراً واحتراماً والتزاماً تجاه تضحياتهم العظيمة".