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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس (12 حزيران 2025)، القاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع لواء المشاة الخامس والسبعون والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت أن "المتهمين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة(1/4) إرهاب في ناحية القيارة التابعة لمحافظة نينوى"، مبينة أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى
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