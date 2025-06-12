المالية تؤكد على ضرورة توطين كردستان للرواتب بغية صرفها

أكدت وزيرة المالية طيف سامي ووفد معلمي محافظة السليمانية، اليوم الخميس، على ضرورة إسراع إقليم كردستان في توطين رواتب موظفيه وتسليم إيراداته لبغداد ليتنسى للأخيرة إطلاق رواتبهم.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان إن "طيف سامي استقبلت، اليوم وفد معلمي محافظة السليمانية والنائب السابق غالب محمد علي".

وأضاف أن "اللقاء جرى خلاله مناقشة توطين الرواتب استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، مع التأكيد على ضرورة حث الإقليم للإسراع في توطين الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ليتسنى إطلاق رواتبهم".

وناقش الجانبان، وفق البيان "عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في المحافظة، والاستماع إلى جملة من المطالب التي طرحها الوفد، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ضمن أحكام قانون الموازنة الاتحادية".

ونقل البيان عن وزيرة المالية طيف سامي تأكيدها "حرص الوزارة على ضمان حقوق الكوادر التعليمية"، مشيرةً إلى أن "التعليم يعد من اولويات الحكومة في برامجها الإصلاحية والتنموية".

من جهته، أعرب "الوفد عن شكره لوزير المالية على الجهود التي تبذلها وزارة المالية لدعم القطاع التربوي"، مشدداً على "أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمؤسسات التعليمية بما يخدم العملية التربوية في الإقليم".