وزارة المالية تطلق 500 مليار دينار كدفعة ثانية من مستحقات فلاحين الحنطة لعام 2025

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة لعام 2025، بقيمة 500 مليار دينار، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إنه بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير المالية، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة بإطلاق تمويل قدره 500 مليار دينار لتسديد الدفعة الثانية من مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لسنة 2025.

وأضافت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بدعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة المالية التي تضمن استقرار أوضاع الفلاحين وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

كما لفتت إلى، أن المبالغ المطلقة تشمل المستحقات المثبتة أصوليا والمرسلة من قبل وزارة التجارة، حيث سيتم صرفها وفقا للسياقات المالية المعتمدة، وبما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين دون تأخير، كما يواصل فريق عمل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة إجراءات الصرف لضمان الانسيابية والسرعة في إيصال المستحقات إلى مستحقيها.