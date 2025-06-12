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افتتاح منفذ البوكمال بين العراق وسوريا أمام المسافرين والشاحنات


 

 

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية اليوم الخميس عن افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق اعتبارا من يوم السبت المقبل أمام حركة المسافرين والشاحنات، حيث ذكرت الهيئة في بيان أن جميع كوادر المعبر والمرافق الخدمية أصبحت جاهزة داعية المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة لضمان انسيابية العبور وسلامة الجميع.

من جهته أكد قائممقام قضاء القائم في محافظة الأنبار تركي المحلاوي أن إعادة افتتاح المعبر جاءت بعد اتفاق مشترك بين الجانبين العراقي والسوري،مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل أهمية اقتصادية كبيرة للبلدين.

كما أوضح المحلاوي أن فتح المعبر لا يشكل أي تهديد أمني على محافظة الأنبار أو العراق عموما نظرا لأن الحدود مؤمنة بشكل محكم من قبل الجانبين مشددا على أن استئناف العمل في المعبر يعد فرصة لتفعيل التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الحدودية.

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