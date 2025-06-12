وزير العدل يصدر توجيهات خلال زيارته سجن الرصافة الرابعة

أصدر وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، توجيهات خلال زيارته سجن الرصافة الرابعة، فيما أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنى التحتية، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة تفقدية إلى سجن الرصافة الرابعة، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لأوضاع النزلاء والوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة داخل المؤسسات الإصلاحية، تأكيداً على التزام الوزارة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية إنسانية متكاملة".

وأضاف البيان أن "وزير العدل التقى خلال الجولة، عدداً من النزلاء واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر".

كما أكد شواني "حرص الوزارة على ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، وتأمين الرعاية اللازمة في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية، بما يعزّز فرص إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع بعد الإفراج".

واطّلع شواني على أعمال التأهيل الجارية ، موجهاً "بالإسراع في إنجاز أعمال الصيانة وتطوير البنى التحتية، بما يلبّي المعايير المعتمدة في إدارة السجون، ويوفّر بيئة آمنة وصحية تحفظ كرامة النزلاء وتدعم الأهداف الإصلاحية".

كذلك أكد وزير العدل وفقاً للبيان أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنى التحتية لمرافق الإصلاح كافة، وتوسيع نطاق البرامج التأهيلية والتعليمية، ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تعزيز كفاءة النظام الإصلاحي وتحقيق مبدأ العدالة".