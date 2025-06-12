وزارة الداخلية تنشر استمارة هوية حيازة وحمل السلاح لتبسيط الإجراءات

نشرت مديرية الهويات وإجازات السلاح التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، الاستمارة الخاصة بهوية حيازة وحمل السلاح لتبسيط إجراءات معاملة إجازة السلاح، حيث ذكرت المديرية في بيان، إنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة مدير الهويات وإجازات السلاح، اللواء المهندس (صلاح نوري الجبوري) تم إعداد رابط لنشر استمارة إجازة حيازة وحمل السلاح بصيغة الـ(pdf) التي تحتوي على الباركود كخطوة لتبسيط الإجراءات ورفع العبء عن كاهل المواطن واستيعاب الزخم عند المراجعة".

وأضافت "يتم ملء هذه الاستمارة من قبل المواطن عن طريق أي جهاز حاسبة ببرنامج (AdobeAcrobat 9 ) والتأكد من صحة المعلومات وعمل الباركود قبل سحب الاستمارة لغرض رفقها مع المستمسكات الثبوتية عند ترويج معاملة السلاح".

وبالإمكان تنزيل وملء الاستمارة من خلال الرابط أدناه:

https://moi.gov.iq/?page=6277