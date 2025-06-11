محافظ كركوك يوجه بالتحقيق في حادثة استشهاد طفل بطلق ناري من أحد عناصر الأمن

وجه محافظ كركوك ريبوار طه، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في حادثة استشهاد طفل بطلق ناري من أحد عناصر الأمن.

وقال طه في بيان انه "وجه قيادة شرطة كركوك بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحادثة استشهاد الطفل حيدر مهند الحنتو (11 عاماً)، إثر إصابته بطلق ناري طائش من أحد عناصر الأمن في قرية بريچ التابعة لقضاء الحويجة، المحاذية لنهر دجلة وجسر الفتحة، والذي تم تسليمه للشرطة".

وأضاف "نعبر عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل الشهيد وعشيرته في هذا المصاب الجلل الذي تزامن مع عيد الأضحى"، مؤكدا "حزن الإدارة وجميع الأجهزة الأمنية، والتضامن الكامل مع ذويه، والحرص على تقديم الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل".