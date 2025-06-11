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وزير الداخلية يشدد من صلاح الدين على ضرورة تطبيق نظام الأمن المناطقي


شدد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، على ضرورة تطبيق نظام الأمن المناطقي، فيما وصف صلاح الدين بالعراق المصغر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الأربعاء، مؤتمراً موسعاً في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين بحضور المحافظ بدر الفحل ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد شرطة المحافظة وعدد من القادة الأمنيين ومدراء الأقسام في القيادة"، مبينا ان "الوزير استمع الى إيجاز مفصل من قبل قائد شرطة محافظة صلاح الدين عن أهم الواجبات والإنجازات المتحققة لمفاصل القيادة".

وأكد الوزير أن "صلاح الدين محافظة آمنة وقدمت التضحيات الكبيرة من عوائلها وأبنائها وقد تضررت كثيراً بسبب العصابات الإرهابية التي اندحرت بفضل الشهداء الأبرار الذين ضحوا للدفاع عن الوطن"، واصفاً "محافظة صلاح الدين بالعراق المصغر، وهي مثال للتعاون والتعايش السلمي وخاصة أنها تضم مختلف طوائف الشعب العراقي".

وشدد على أن "الإعمار مقترن بوجود الأمن، وأن المحافظة تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً وإعماراً مستمراً"، مبيناً أن "هذا الاستقرار جاء بجهود كبيرة من قبل ضباط ومنسوبي قيادة شرطة صلاح الدين، ويجب الحفاظ على ديمومة الأمن في المحافظة".

واكد ان "الأمن لا يأتي من خلال نشر السيطرات وعسكرة الشارع، بل يأتي بالتخطيط المثمر وبشكل علمي مدروس والاعتماد على الجهد الاستخباري في هذا المجال"، مشدداً على "تطبيق نظام الأمن المناطقي، وهو مسؤولية مدير القسم بحسب قاطعه، وأن تكون قواته بجاهزية عالية".

ووجه الوزير "قائد شرطة صلاح الدين بأن يقوم بتنظيم زيارات مستمرة لجميع أسر الشهداء في المحافظة وإعطائهم مستحقاتهم".

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