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وزارة النقل تكشف عن 6 مطارات سترتبط بطريقة التنمية


صرّحت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن ارتباط 6 مطارات عراقية بمشروع "طريق التنمية"، ثلاثة منها جديدة، حيث ذكر مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، ميثم الصافي في حديث للوكالة الرسمية، إن "مطار الموصل الدولي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة ويمثل أهمية بالغة باعتبار محافظة نينوى هي الثانية من حيث الكثافة السكانية بعد العاصمة بغداد وتقع على مشروع طريق التنمية".

كما لفت الى أن "المحافظة سترتبط بمشروع طريق التنمية ليكون هناك تكامل في قطاع النقل والاقتصاد سواء للمحافظة أو للعراق بشكل عام، وبعدها ستكون هناك نقلة نوعية للمحافظة لربطها في العالم والإقليم الدولي".

وأوضح أن "المطارات ستكون أحد أهم المشاريع الموجودة في العراق، حيث توجد 6 مطارات ستكون فاعلة في العراق، منها (بغداد والبصرة والنجف) وستضاف إليها مطارات (كربلاء والناصرية والموصل) وهذه المطارات كلها على طريق التنمية".

وأضاف، أن "افتتاح المطارات يتزامن مع تسلم عدد من الطائرات الحديثة من شركة بوينغ وأخرى مثل الماكس والدريم لاينر حتى عام 2027، حيث ستكون إضافة نوعية في عالم الطيران العراقي وستشجع على تنشيط هذا القطاع المهم".

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وزارة النقل تكشف عن 6 مطارات سترتبط بطريقة التنمية
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