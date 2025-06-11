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مديرية الدفاع المدني تصدر وصايا مهمة لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة


أصدرت مديرية الدفاع المدني اليوم الأربعاء مجموعة من الإرشادات والوصايا العامة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بهدف الوقاية من الحوادث الحرارية والحرائق المحتملة، حيث جاء في بيان المديرية أن التوصيات شملت عدة محاور تتعلق بالسلامة العامة أبرزها:

تحذيرات داخل السيارات:

ضرورة إخلاء السيارات عند ركنها من المواد القابلة للانفجار مثل العطور، القداحات، قناني الغاز والماء والمشروبات الغازية، وبطاريات الأجهزة.

فتح النوافذ قليلا (تنسيم) لتقليل الضغط الداخلي.

عدم ملء خزان الوقود بالكامل.

تعبئة الوقود في الأوقات الباردة (صباحا أو مساء).

تجنب السفر وقت ذروة الحرارة.

عدم تعبئة الإطارات أكثر من الحد المسموح.

أسطوانات الغاز:

يمنع تركها في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة.

الكهرباء والسلامة المنزلية:

تجنب زيادة الأحمال الكهربائية أو تشغيل أجهزة التكييف دون تواجد أفراد.

اقتناء أجهزة حماية كهربائية موثوقة.

الحذر من استخدام نقاط كهرباء رديئة النوعية.

منع اندماج التيار الوطني مع تيار المولدات.

عدم تحميل الأسلاك أكثر من طاقتها، والابتعاد عن التوصيلات العشوائية.

  سلامة السباحة:

تجهيز المسابح بوسائل السلامة وتوعية الزوار بقواعد الاستخدام.

تجنب السباحة في الأنهر، إلا في أماكن آمنة ومعروفة.

رقم الطوارئ:

الاتصال الفوري على الرقم المجاني 911 عند وقوع أي طارئ.

كما أكدت المديرية أن هذه التوجيهات تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل مخاطر الصيف داعية المواطنين إلى التعاون واتباع الإرشادات بدقة.

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مديرية الدفاع المدني تصدر وصايا مهمة لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة
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