وزارة الصحة تنفي تسجيل 5 إصابات بالحمى النزفية في بغداد

نفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الأنباء التي نشرت بشأن تسجيل 5 إصابات بالحمى النزفية في بغداد، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر ،في تصريح، إن "الأنباء التي تحدثت عن تسجيل 5 إصابات بالحمى النزفية في منطقة الشعلة ببغداد، عارية عن الصحة".

كما أعرب البدر عن استغرابه من "معلومات كاذبة لم تصدر عن الوزارة بشكل رسمي"، لافتا الى أن "الوزارة ملتزمة بإعلان موقف وبائي رسمي ودقيق أسبوعياً حول الحالة الوبائية بالأرقام والتفاصيل في كل المحافظات".