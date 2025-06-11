محافظة صلاح الدين تعلن الاستعداد والتهيئة لاستقبال عوائل الشهداء بذكرى فاجعة سبايكر

أكدت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، تهيئة جميع الأمور اللوجستية لاستقبال عوائل الشهداء بذكرى فاجعة سبايكر، فيما أشارت الى تنظيم عشائر المحافظة وقفة احتجاجية يوم غد لاستنكار هذه الجريمة البشعة، حيث ذكر النائب الفني لمحافظ صلاح الدين، مفيد منعم البلداوي للوكالة الرسمية، إنه "تم تنظيم عدة لجان بخصوص إحياء ذكرى فاجعة سبايكر وعلى شقين، الأول هو عقد اجتماعات للقوة الماسكة للأرض من قيادة شرطة صلاح الدين وعمليات صلاح الدين والحشد الشعبي ووزارة الدفاع إضافة الى الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات، حيث تم وضع خطة استراتيجية لحماية وصول عوائل الشهداء"، لافتا الى أن "الخطة محكمة التنفيذ ستطبق على أرض الواقع خلال الساعات القادمة".

وأضاف، أن "الشق الآخر من الاجتماعات، هو خدمي، حيث أوعز محافظ صلاح الدين، بدر الفحل بالتنسيق مع قائممقام تكريت، أيمن الزهوان، وكذلك مع الدوائر الخدمية من ماء وكهرباء ومجارٍ وصحة وبقية المؤسسات الأخرى"، لافتاً الى أن "الحملة بدأت منذ الخميس الماضي، وحتى هذا اليوم نعمل على تهيئة الأمور اللوجستية من أجل استقبال عوائل الشهداء".

وأوضح، أن "هناك دعماً مادياً ومعنوياً ولوجستياً من قبل محافظ صلاح الدين، بدر الفحل وبالتنسيق مع العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العسكرية المقدسة والأمانة الخاصة لمرقد السيد محمد (ع)، ومديرية مكافحة الإرهاب لإحياء الذكرى".

وبين، أنه "في الساعة 5 عصراً من يوم غد سيكون هناك بيان ووقفة احتجاجية وسكانية من قبل شيوخ ووجها عشائر صلاح الدين لاستنكار هذه الجريمة البشعة التي لا تليق بطبيعة العراقيين، وقاموا بها أفراد ضالون لا يدركون الإنسانية والأخلاق والدين، وصلاح الدين سوف تكون لها وقفة باتجاه هذه الفاجعة".

وتابع: "تم توزيع المهام الخدمية والأمنية وستكون هناك وقفة يوم غد، حداداً على هذه الفاجعة"، داعيا كل مسؤولي محافظة صلاح الدين ومدراء مديريات المحافظة وشيوخها الى أن "يشاركوا بالدعم والمساعدة في ذكرى هذه الفاجعة الأليمة، وستكون هناك مواكب حسينية خدمية والحشد الشعبي، لتقديم الخدمات لعوائل شهداء سبايكر".