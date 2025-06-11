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مفوضية الانتخابات تحذر من بيع وشراء البطاقات البايومترية


اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن تداول بعض الأخبار عن بيع وشراء البطاقات الانتخابية، فيما أكدت أن البطاقة مُحصنة بجميع الوسائل الإلكترونية، حيث ذكرت المفوضية في بيان، أنها "تنفي جميع الأخبار التي يتم تداولها بشأن إمكانية التصويت بالبطاقات البايومترية دون حضور الشخص ذاته".

 

وتابعت: "بيع او شراء البطاقات أو التوجه نحو هذه الأعمال يُعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2018".

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