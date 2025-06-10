مندوب العراق: الحكومة العراقية ملتزمة بدعم القضايا العربية

أكد مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، (10 حزيران 2025)، أن العراق يحرز تقدمًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مشيدًا بدعم الأمم المتحدة لجهود الإصلاح والبناء في البلاد.

وشدد المندوب في كلمة له خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن عن الوضع في العراق على، أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل فرصة حاسمة للشعب لاختيار ممثليه، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة أشادت بالتقدم المحرز في العراق"، وهو ما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي سياق الانتخابات، شدد على أن "الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لاختيار الشعب لممثليه في البرلمان"، مؤكداً حرص بغداد على ضمان مشاركة واسعة وحرة لجميع المواطنين.

وفيما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل، أوضح المندوب أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تقوم على الحوار والتعاون"، مشيداً بالجهود المشتركة لحل الملفات العالقة بما يخدم المصلحة الوطنية.

وبشأن ملف النازحين، أكد مندوب العراق في مجلس الأمن أن "الحكومة العراقية وضعت إعادة النازحين وغلق مراكز النزوح ضمن أولوياتها"، مشيراً إلى العمل المستمر لتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، بيّن أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة"، مؤكداً أن العراق يلعب دوراً محورياً في تعزيز الحوار والتفاهم الإقليمي.

وأضاف أن العراق "أظهر مرونة سياسية ودبلوماسية في التعامل مع الحكومة السورية المؤقتة"، ما يعكس انفتاح بغداد على كافة الأطراف لدعم استقرار المنطقة.

وجدد المندوب العراقي التأكيد على دعم بلاده للحوار والتنسيق المشترك لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن "القمة العربية ناقشت قضايا محورية وتحديات مهمة"، مؤكداً التزام الحكومة العراقية الكامل "بدعم القضايا العربية" ومواقف الأمة العادلة.