هيئة الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاما للمواطنين

أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا هاما للمواطنين، حيث ذكرت الهيئة في بيان، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية تشير إلى بدء تأثير أولى موجات الحرّ الصيفية لهذا العام 2025 على أجواء العراق، نتيجة تعمق امتداد المرتفع الجوي شبه المداري في الطبقات العليا من الغلاف الجوي".

وتوقعت "أن يشمل تأثير هذه الموجة معظم المحافظات، بدرجة متفاوتة، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي والملحوظ فوق المعدل العام اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وتبلغ ذروتها بداية الأسبوع ثم تبدأ بالانخفاض بعد منتصف الاسبوع حيث تعود لمعدلاتها العامة عدا المنطقة الجنوبية التي تستمر اعلى من المعدل لغاية نهاية الأسبوع".

كما أوضحت ان "درجات الحرارة العظمى ستسجل نهاراً خلال ذروة الموجة وكما يلي:

المنطقة الشمالية : بين (44-46) درجة مئوية.

المنطقة الوسطى بين (49-50) درجة مئوية.

المنطقة الجنوبية: بين (49-52) درجة مئوية.

واوصت الهيئة المواطنين "باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة

خلال هذه الفترة، وتشمل:

- تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا في

ساعات الذروة من الظهر حتى العصر.

- الإكثار من شرب السوائل.

- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال والمضغوطة داخل

المركبات المغلقة.