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رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع البيت الاجتماعي للإبداع


 وضع رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع (البيت الاجتماعي للإبداع) لرعاية كبار السن في العاصمة بغداد، وهو مشروع مكمل لنشاط البيت العراقي للإبداع لرعاية الأطفال الأيتام، الذي يديره السيد هشام الذهبي، حيث قدم السيد السوداني تهاني العيد لأطفال مؤسسة البيت العراقي لرعاية الأيتام، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة من أجل بناء أفضل مستقبل لهم، كما ثمن سيادته جهود العاملين في هكذا مشاريع خيرية، مشددا على ضرورة توفر الهمة والخدمة الجيدة في كل الدور الإيوائية، سواء في الحكومية منها أو الأهلية. 

كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة بدعم هذه المشاريع الإنسانية، لاسيما أن المستفيدين من المسنين قد مروا بظروف صعبة، وكذلك أكد دعم مؤسسة البيت العراقي للإبداع، انطلاقا من مبدأ التكافل وشراكة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، في كل المشاريع الإنسانية والاجتماعية والخيرية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص قطعة أرض في منطقة زيونة شرق بغداد، لإنشاء مشروع البيت الاجتماعي لرعاية المسنين، وتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم المشروع، الذي من المقرر إنجازه نهاية العام الحالي.

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رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع البيت الاجتماعي للإبداع
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