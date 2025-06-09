تساقط الأمطار في بعض مناطق بغداد

شهدت بعض مناطق بغداد، مساء اليوم الاثنين، تساقط الأمطار.

وقال مصدر صحفي، إن بعض مناطق بغداد شهدت تساقط أمطار وتحديدا في جانب الكرخ.

من جانبها، قالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، "سحب ركامية رعدية تشكلت في بعض مدن وسط البلاد نتج عنها زخات خفيفة متفرقة من الامطار"، مضيفة "تستمر على فترات متقطعة هذه الليلة ونهار يوم غد الثلاثاء".

وكانت خرائط الطقس اشارت الى اضطراب في طقس الأسبوع الجاري والذي ينتهي مع حلول منتصف الشهر، حيث من المتوقع ان تشهد مناطق عديدة عواصف غبارية وأخرى موجات مطرية متفاوتة، قبل دخول اول موجة حارة خمسينية لاجواء العراق مع انتهاء الأسبوع.