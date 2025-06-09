تصاعد الغضب الشعبي .. إضراب الموظفين يتمدد في السليمانية بعد العيد

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية دانا صالح، اليوم الاثنين (9 حزيران 2025)، أن إضراب الموظفين سيستمر ويتوسع بعد عطلة العيد.

وقال صالح في حديث صحفي إن "الإضراب بدأ منذ يومين من خلال الأطباء المقيمين في دوائر الصحة، وسيشمل الدوائر والمديريات والمؤسسات الأخرى في السليمانية، وهنالك احتمالية لخروج تظاهرات واحتجاجات في المدينة".

وأضاف أن "هذا الإضراب يأتي للضغوط على حكومة الإقليم لحل أزمة الرواتب، من خلال تسليم الإيرادات، وتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وحل الأزمة بشكل نهائي، وعدم وضع العراقيل".

وتشهد محافظة السليمانية منذ أشهر حالة من التوتر والاستياء الشعبي نتيجة تفاقم أزمة الرواتب، في ظل تأخر صرفها وعدم انتظامها، ما أثّر بشكل مباشر على حياة الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية.

وتصاعدت وتيرة الغضب بعد اتهامات متكررة لحكومة الإقليم بعدم تسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما أدى إلى تعقيد ملف توطين الرواتب وصرفها عبر المصارف الاتحادية.

ويطالب الموظفون والناشطون بضرورة إنهاء هذه الأزمة جذرياً من خلال إجراءات شفافة تضمن صرف الرواتب بانتظام، وسط دعوات متزايدة لتنظيم احتجاجات وإضرابات تهدف إلى الضغط على السلطات المحلية والإقليمية لتحقيق مطالبهم.