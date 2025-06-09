وزارة الإعمار والإسكان: 28 مشروع ماء جديد و 4 مرتقبة في كركوك ضمن اتفاق مع تركيا

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أكثر من 28 مشروعا جديدا لتوفير المياه، فيما أشارت إلى قرب إطلاق أربعة مشاريع في محافظة كركوك ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – التركية، إذ ذكر مدير عام مديرية الماء في الوزارة ،عمار الأسدي، إن الوزارة لديها عدة مشاريع منها، مشروع البصرة الذي يتكون من أربع مراحل، ماء البصرة الكبير في الهارثة الذي يغذي 2 مليون نسمة، وأيضا محطة تحلية والذي يغذي مركز المحافظة والهارثة لأكثر من مليوني نسمة وهو مشروع ضخم وبطاقة تصل الى 199 ألف متر مكعب باليوم.

وأضاف ان هناك اكثر من 28 مشروعا جديدا ايضا أدخل في المديرية العامة للماء قيد التنفيذ للأعوام الثلاثة 2023، 2024 ،2025، مبينا ان خطة الوزارة للعام الحالي هي إكمال جميع المشاريع ولكن العقبة المالية تقيد تنفيذها.

وتابع الى انه في حال إطلاق الميزانية المالية، ستكون جميع المشاريع جاهزة للإطلاق، موضحا ان المشاريع ستركز على المناطق التي تعاني من شح المياه في الوسط والجنوب.

كما أوضح ان هناك أربعة مشاريع في محافظة كركوك ضمن الاتفاقية العراقية التركية الإطارية وفي حال تخصيص المبالغ المالية سنعلن عن إطلاقها.