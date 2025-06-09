وزارة العدل تطلق خدمة فتح الإضبارة الإلكترونية بمديريات التنفيذ عبر بوابه أور بثلاث محافظات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في مديريات تنفيذ مراكز محافظات البصرة وذي قار وكركوك، عبر بوابة أور الإلكترونية، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة، أطلقت خدمة فتح الأضابير الإلكترونية في مديريات تنفيذ مراكز محافظات البصرة وذي قار وكركوك، عبر بوابة أور الإلكترونية، وذلك خلال شهر حزيران الجاري، ضمن جهودها في تطوير العمل العدلي والارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين".

كما أوضح أن "هذه الخدمة ستُعمّم تدريجيًا لتشمل جميع مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات الأخرى، وفق خطة مدروسة أعدّتها الدائرة، مشيرًا إلى أن "المنصة الإلكترونية أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزخم داخل الدوائر التنفيذية".

فيما أكد، ان "هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة التحول الرقمي التي تعتمدها الوزارة بناء على توجهات الحكومة لتسهيل الإجراءات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية والدقة في العمل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين".